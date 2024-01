Kein Staffel-Einsatz: Erschöpfter Bö muss pausieren

Anzeige

Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö legt in der Staffel von Ruhpolding eine überraschende Pause ein. Wie der norwegische Skiverband mitteilte, sei der 30-Jährige nicht bei 100 Prozent und fühle sich erschöpft. Bö selbst postete bei Instagram ein Foto von sich mit Sonnenbrille vor einer Hütte. "Ruhpolding badet in der Sonne", schrieb er. Dahinter setzte der Gesamtweltcupführende Emojis einer leeren Batterie, die sich schon "bald" wieder in eine volle verwandeln solle.

Bö hatte bereits bei den Trainings am Dienstag und Mittwoch sowie der Eröffnungsfeier des deutschen Heim-Weltcups im Champions Park gefehlt. Ob er in den Tagen im Chiemgau noch in den Wettkampfbetrieb zurückkehren kann, ließen die Norweger offen. Für die Männer stehen noch der Sprint am Samstag (14.30 Uhr) und die Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr) an.

In der Staffel starten am Donnerstag (14.30 Uhr/alles ZDF und Eurosport) stattdessen Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Bö und Vetle Sjaastad Christiansen.