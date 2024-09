Keine Zeit für Dates: Neugebauer hat "zu viel zu tun"

Training, Wettkämpfe, Social Media - da bleibt für Zehnkampf-Star Leo Neugebauer keine Zeit für eine Freundin. "Mit Freunden etwas zu unternehmen oder zum Beispiel zu daten – da habe ich halt keine Zeit für", sagte der Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris im Interview den Funke Medien: "Aber das nehme ich in Kauf und stecke meine Zeit auch gerne da rein. Ich denke mir, dass wenn ich jetzt viel investiere, kann ich später die Lorbeeren ernten."

Neugebauer blickt auf eine enorm erfolgreiche Saison zurück. Der 24-Jährige verbesserte den deutschen Rekord im Zehnkampf auf 8961 Punkte, bei Instagram hat er inzwischen mehr als eine halbe Million Follower. Weil er so viel beschäftigt ist, fände er "unfair, wenn ich eine Freundin hätte, für die ich mir keine Zeit nehmen könnte. Ich will es im Moment auch nicht. Ich habe einfach zu viel zu tun", sagte Neugebauer. Fürs Daten sei es "schwer, Zeit zu finden. Manche Dinge muss man aufgeben, damit man in anderen besser werden kann."

Neugebauer legt großen Wert auf seinen Auftritt in den Sozialen Netzwerken. "Ich denke, dass es vor allem in Sportarten, die nicht so viel Ansehen haben, sehr wichtig ist", sagte er: "Fußballer brauchen das nicht unbedingt. Die können von ihrem Gehalt sehr gut leben. Und sie bekommen auch ganz einfach Follower, weil eben viele Leute Fußball schauen. In Sportarten wie meiner muss man auf anderen Wegen versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, deshalb ist Social Media schon wichtig."