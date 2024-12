Killington: Dürr fährt um Sieg

Skirennläuferin Lena Dürr fährt beim Slalom-Weltcup in Killington um den Sieg. Die 32 Jahre alte Münchnerin liegt nach dem ersten Durchgang im US-Bundesstaat Vermont in Führung, die Schwedin Anna Swenn Larsson (+0,11 Sekunden) und Camille Rast aus der Schweiz (+0,12) sind Dürr jedoch dicht auf den Fersen. Emma Aicher (Mahlstetten) liegt nach 30 von 64 Starterinnen als Sechste auf Top-10-Kurs.

Bei den bisherigen Slalom-Weltcups in Levi/Finnland und Gurgl/Österreich hatte Dürr einen dritten und einen fünften Platz belegt, gewonnen hatte jeweils Dominatorin Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin hatte bei ihren Heimrennen in Killington ihren 100. Weltcup-Sieg angepeilt, muss nach einem Sturz im Riesenslalom am Samstag aber auf den Slalom verzichten.