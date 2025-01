Kim Bui fordert "Ende der Angstkultur" im Turnen

Die ehemalige Spitzenturnerin Kim Bui hat erneut eine konsequente Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe im deutschen Turnen gefordert. Die Zustände am Bundesstützpunkt in Stuttgart müssten "arbeitsrechtliche Konsequenzen" haben, sagte die Stuttgarterin Bui im Interview mit der Bild am Sonntag. Zudem brauche es "ein Ende der Angstkultur."