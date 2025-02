Kiplimo pulversiert Weltrekord im Halbmarathon

Die winterliche Weltrekordflut in der Leichtathletik nimmt nicht ab: Ab Sonntagmorgen hat Jacob Kiplimo aus Uganda die Weltbestmarke im Halbmarathon pulverisiert. Der 24-Jährige lief in Barcelona 56:41 Minuten und blieb damit satte 49 Sekunden unter der bisherigen Rekordzeit des Äthiopiers Yomif Kejelcha.

Kejelcha hatte im Oktober 2024 in Valencia in 57:30 Minuten seinem Rivalen Kiplomo (bis dahin 57:31) den Weltrekord abgenommen. Nun schlug der 10.000-m-Olympiadritte eindrucksvoll zurück. Auf dem Weg zur Halbmarathon-Bestzeit löschte Kiplimo die Weltbestzeit über 15 km aus - in 39:47 Minuten war er 40 Sekunden schneller als bei seiner eigenen Marke aus dem November 2021.

Am Donnerstag hatte der Norweger Jakob Ingebrigsten in einem Rennen in Liéven/Frankreich die Hallenweltrekorde über 1500 m und die Meile geknackt. Am Freitag sorgte der US-Amerikaner Grant Fisher in Boston für einen Hallen-Weltrekord über 5000 m, nachdem er wenige Tage zuvor schon die 3000-m-Marke verbessert hatte. Am Samstagmorgen hatte zudem der japanische Toshikazu Yamanishi den Weltrekord über 20 km deutlich unterboten.