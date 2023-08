Kipyegon siegt auch über 5000 m - Hassan ohne WM-Titel

Anzeige

Weltrekordlerin Faith Kipyegon hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest ihre zweite Goldmedaille gewonnen und ein außergewöhnliches Jahr damit veredelt. Die Kenianerin setzte sich am Samstag in 14:53,88 Minuten auch über die 5000 m durch. Die niederländische Olympiasiegerin Sifan Hassan musste sich in 1:54,11 Minuten mit Silber begnügen und verlässt Ungarn damit nach drei Starts ohne WM-Titel. Bronze ging an die Kenianerin Beatrice Chebet (14:54,33).

Kipyegon, seit 2018 Mutter, hatte bereits über die 1500 m triumphiert. Über die beiden Strecken hatte die 29-Jährige vor wenigen Wochen innerhalb weniger Tage die Weltrekorde verbessert.

Hassan war zu Beginn der Titelkämpfe an der Donau über die 10.000 m auf Goldkurs liegend kurz vor der Ziellinie gestürzt und hatte letztlich nur den elften Rang belegt. Über die 1500 m wurde sie bei Kipyegons Triumph Dritte.

Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) fehlte bei der WM aufgrund von Fußproblemen.