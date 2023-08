Kletter-WM: Schubert holt Kombi-Gold

Anzeige

Der Österreicher Jakob Schubert hat bei den Weltmeisterschaften im Sportklettern in Bern den letzten noch offenen Titel gewonnen. Im Kombinationswettbewerb aus Bouldern und Lead, der 2024 in Paris erstmals olympisch ist, holte der Europameister sein insgesamt sechstes WM-Gold, sein zweites bei den Wettkämpfen in der Schweizer Hauptstadt.

Die beiden Deutschen Yannick Flohe und Alexander Megos hatten im Halbfinale auf den Rängen 12 und 13 das Finale der besten acht Teilnehmer verpasst. Megos war zuvor bei der Vergabe der Einzeltitel als Dritter im Lead zur einzigen deutsche Medaille geklettert. Auch diesen Wettbewerb hatte Schubert gewonnen.

Bei den Frauen hatte am Tag zuvor die Slowenin Janja Garnbret erneut ihre Ausnahmestellung unter Beweis gestellt. Nach Gold im Bouldern und Silber im Lead gewann die Olympiasiegerin von Tokio in der Kombination ihren achten WM-Titel. Als beste Deutsche war Lucia Dörfel in der Qualifikation gescheitert.