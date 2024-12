Kombination: Geiger triumphiert in Lillehammer vor Schmid

Vinzenz Geiger hat für den nächsten Coup der wiedererstarkten deutschen Kombinierer gesorgt und ist zum dritten Saisonsieg für das DSV-Team gestürmt. Beim abschließenden Rennen in Lillehammer triumphierte der Peking-Olympiasieger im Zielsprint vor seinem Oberstdorfer Klub-Kollegen Julian Schmid. Das Duo ließ im Kampf einer Dreiergruppe sogar Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber alt aussehen.

Geiger lag beim "Compact"-Wettbewerb mit einem Sprung und 7,5 km in der Loipe in einem packenden Finish nach Foto-Entscheid vor Schmid, der am Samstag mit Platz zwei hinter Riiber die deutsche Podestserie fortgesetzt hatte. In jedem der fünf Saisonrennen stand mindestens ein Deutscher auf dem Podium, das Team von Bundestrainer Eric Frenzel steht nun bei zehn Top-3-Platzierungen - in der gesamten Saison 2023/24 hatte es nur zu vier Podestplätzen gereicht.

Riiber, der am Samstag mit seinem 75. Weltcupsieg das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden von Geiger übernommen hatte, lag im Ziel 1,9 Sekunden zurück. Manuel Faißt (Baiersbronn) lief auf Platz acht. Johannes Rydzek, in Kuusamo erster deutscher Saisonsieger, kämpfte sich noch von Platz 26 auf elf nach vorne.