Kombination: Weber nach dem Springen Dritter - Riiber führt

Kombinierer Terence Weber darf am zweiten Weltcup-Tag im finnischen Kuusamo auf einen Podestplatz hoffen. Der 27-Jährige aus Geyer sprang am Morgen auf 142,5 m und geht um 14.15 Uhr (ARD und Eurosport) als Dritter in den Skilanglauf über zehn Kilometer. Der Rückstand auf den führenden Norweger Jarl Magnus Riiber (1:10 Minuten) und Ex-Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich (0:38) ist aber schon groß.

Fast eine Minute hinter Weber startet Vizeweltmeister Julian Schmid (Oberstdorf), der als Achter zumindest noch nach oben schielen darf. Die übrigen DSV-Starter liegen teils deutlich zurück. David Mach (Buchenberg/+2:56 hinter Riiber) hat auf Position 14 zumindest noch die Top Ten im Blick.

Routinier Johannes Rydzek (Oberstdorf/+3:26), am Freitag noch Vierter, hat wie Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+4:09) bereits einen großen Rückstand.