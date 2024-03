Kombinierer Rydzek muss Lahti-Start absagen

Anzeige

Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek hat seinen Start bei den beiden Weltcup-Rennen im finnischen Lahti am Wochenende abgesagt. Der 32-Jährige leidet unter einem Infekt und muss deshalb für den Teamsprint am Samstag sowie das Einzelrennen am Sonntag passen.

"Das ist ist nicht ganz einfach. Wer weiß, wie oft ich noch nach Lahti kommen werden kann", schrieb Rydzek in den Sozialen Medien.

Der Oberstdorfer hatte bei der WM 2017 in Lahti Geschichte geschrieben, als er alle vier Titel gewann. Nach der Saison wurde er zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt.