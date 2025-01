Kombiniererin Armbruster Dritte in Seefeld

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist mit einem Podestplatz in die Premiere des Seefeld-Triples gestartet. Die 19 Jahre alte Vizeweltmeisterin landete in Tirol hinter Seriensiegerin Ida Marie Hagen und Doppel-Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen (beide Norwegen) auf Rang drei und unterstrich damit auch ihre Medaillenambitionen für die nahende WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März).