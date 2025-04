Konkurrenz für München: London will Leichtathletik-WM 2029

München hat starke Konkurrenz im Kampf um die Ausrichtung der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 bekommen. Die englische Metropole London bereitet wie erwartet eine Bewerbung vor. Das gaben die Organisatoren am Samstag bekannt. Im September soll die formelle Interessenbekundung beim Weltverband World Athletics eingereicht werden.

Die Bewerbung ist an die Sicherung staatlicher Unterstützung in Höhe von 45 Millionen Pfund (52,5 Millionen Euro) gebunden. Allerdings hatte London schon 2017 die WM ausgerichtet.

Im September 2024 hatte der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) einstimmig einen Antrag zur Absichtserklärung für eine Münchner WM-Bewerbung 2029 oder 2031 verabschiedet. Die Weltmeisterschaften 2009 in Berlin - die einzigen in Deutschland seit der Premiere 1983 in Helsinki - sind vor allem durch die Fabelweltrekorde Usain Bolts über 100 und 200 m in Erinnerung geblieben, die bis heute Bestand haben.

In diesem Jahr findet die WM in Tokio statt (13. bis 21. September), 2027 ist nach nur zwölf Jahren wieder Peking Gastgeber. Für 2029 hatte auch Kenia eine Bewerbung geplant, es wäre die erste Auflage in Afrika. Auch Barcelona soll Pläne für 2029 und 2031 verfolgen.