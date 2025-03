Krank: Bö muss vorletzten Weltcup der Karriere abbrechen

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö muss auf der Zielgeraden seiner Karriere eine Krankheitspause einlegen. "Ich werde aussetzen in der Hoffnung, dass ich 100 Prozent fit bin für meine allerletzten Rennen am Holmenkollen in der kommenden Woche", sagte der 31-Jährige vor seiner Abreise aus Pokljuka. Damit schwinden die Chancen auf den sechsten Triumph im Gesamtweltcup, Sturla Holm Lägreid kann seinen 39 Punkte großen Vorsprung auf Bö am Samstag (15.45 Uhr/ZDF und Eurosport) im Massenstart weiter ausbauen.

Der jüngere der zum Saisonende jeweils zurücktretenden Bö-Brüder hatte bereits am Donnerstag nach Rang zehn im verkürzten Einzel über gesundheitliche Probleme geklagt. "Ich war die letzten zwei Tage krank. Es war sehr hart", hatte er im Anschluss im ZDF gesagt: "Es geht halt um den Gesamtweltcup. Normalerweise würde ich wegbleiben, ich fühle mich echt nicht gut." Doch er müsse "jede Chance wahrnehmen", um Lägreid Punkte abzunehmen.

Die Heimreise musste er mit einem Tag Verspätung am Freitag dennoch antreten, am heimischen Holmenkollen werden ab dem kommenden Freitag in Sprint, Verfolgung und Massenstart noch 270 Punkte vergeben. "Ich muss schauen, dass ich gesund werde, sonst habe ich überhaupt keine Chance", so Bö.