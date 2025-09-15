Krause und Meyer im Hindernis-Finale

Mit Gesa Felicitas Krause (Trier) und Lea Meyer (Löningen) stehen zwei deutsche Läuferinnen bei der Leichtathletik-WM im Finale über die 3000 m Hindernis (Mittwoch, 14.57 Uhr MESZ/ARD und Eurosport). Krause lief nach 9:16,76 Minuten auf Platz vier in ihrem Vorlauf und zog damit schon zum siebten Mal in ein WM-Finale ein, Meyer legte ebenfalls als Vorlauf-Vierte nach (9:13,18). Ausgeschieden ist hingegen Krauses Trainingspartnerin Olivia Gürth nach Rang sechs in ihrem Vorlauf (9:15,28).

"Ich bin super happy. Die Aufgabe war es, unter die ersten Fünf zu laufen. Darum geht es erstmal", sagte Krause: "Wenn man sich die Zeiten anschaut, ist es natürlich schwierig, mich im Finale vorne zu sehen, aber mir ging es erstmal darum, ins Finale zu kommen. Ich bin bei jeder internationalen Meisterschaft bisher ins Finale gekommen, diesen Streak wollte ich hier nicht unterbrechen."