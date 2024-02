Kroatiens Wasserballer gewinnen dritten WM-Titel

Anzeige

Kroatiens Wasserballer haben zum dritten Mal den WM-Titel gewonnen. Der Vize-Europameister bezwang im Endspiel bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha Italien mit 15:13 (2:3, 3:2, 3:2, 3:4, 4:2) nach Fünfmeterschießen.

Die Kroaten gingen mit einem 8:7-Vorsprung in das letzte Viertel, konnten ihn aber nicht behaupten. Dreimal kassierten sie den Ausgleich, ehe es beim Stand von 10:10 in die letzten zwei Minuten ging. Andrea Fondelli brachte Italien mit 11:10 in Führung, doch Rino Buric erzwang fünf Sekunden vor Schluss das Fünfmeterschießen. Marko Zuvela verwandelte den entscheidenden Wurf.

Bronze hatte sich vorher der Olympiazweite Griechenland gesichert, der sich in der Neuauflage des Tokio-Finales mit 15:11 (5:2, 3:3, 2:4, 5:2) gegen Olympiasieger Serbien durchsetzte. Am Freitag hatten die Rekordweltmeisterinnen aus den USA mit 8:7 gegen Ungarn ihr achtes WM-Gold gewonnen.