Kukuk verlässt Beerbaum-Stall: "Unendlich dankbar"

Olympiasieger Christian Kukuk verlässt nach 13 Jahren als Bereiter den Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck und macht sich selbstständig. Das gab der 35-Jährige am Dienstag bei Instagram bekannt. Die Trennung erfolge zum Jahresende.

"Alles, was ich in sportlicher Hinsicht gelernt habe, weiß ich von Ludger Beerbaum. Er hat den allergrößten Anteil an meiner Reiterei und an meinen Erfolgen", so Kukuk, "dafür bin ich unendlich dankbar. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es schwierig sein wird, meinen Weg ohne seine schützende Hand und einzigartige Erfahrung zu bewältigen. Dennoch freue ich mich auf einen neuen Abschnitt in meinem Leben." Er wolle den "Traum von der Selbstständigkeit" verwirklichen.

Seine internationale Karriere begann Kukuk als Bereiter für den Beerbaum-Stall 2012 in Balve. Bislang größter Erfolg des gebürtigen Warendorfers war im Vorjahr der Gewinn der Goldmedaille mit Checker in Paris. Zuletzt hatte Kucuk in A Coruna/Spanien mit dem deutschen Team EM-Bronze geholt.

"Als junger Sportler hat sich Christian über ein Jahrzehnt zu einem Aushängeschild unseres Stalles entwickelt", sagte der viermalige Olympiasieger Beerbaum: "Die Tatsache, dass wir neben dem Arbeitsverhältnis vor allem auch ein persönlich besonders gutes, vertrauensvolles Verhältnis haben, wird uns auch in den kommenden Jahren – in welcher Konstellation auch immer - zusammenarbeiten lassen."