Kunstturnen: Biles bei US-Meisterschaften auf Rekordjagd

Drei Wochen nach ihrem glanzvollen Comeback geht Rekord-Weltmeisterin Simone Biles bei den nationalen US-Titelkämpfen im Kunstturnen am Wochenende in San Jose auf Rekordjagd. Im Mehrkampf peilt die dreimalige Weltsportlerin des Jahres ihren achten Titel an, es wäre eine Bestmarke. Die Amerikanerin wäre dann auch mit 26 Jahren die älteste US-Meisterin im Königswettbewerb seit 60 Jahren.

Wegen mentaler und psychischer Probleme hatte sich die Texanerin nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für zwei Jahre zurückgezogen. In der kalifornischen Metropole will sich Biles nun für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen qualifizieren.