Kurioser Laufband-Weltrekord: 270 km in 24 Stunden

Björn Tore Taranger riss seine reichlich tätowierten Arme in die Luft und den Mund weit auf, in der rechten Hand hielt er einen goldenen Zylinder als Zeichen seines Erfolges: Der Norweger hat am Freitag seinen eigenen Laufband-Weltrekord unterboten. Unglaubliche 270,16 km legte der 45-Jährige auf dem Trainingsgerät zurück - und das im Rahmen eines 24-Stunden-Laufs. Das entspricht einer Strecke von sechseinhalb Marathon-Läufen oder ungefähr der Entfernung von Berlin in die tschechische Hauptstadt Prag (280 km Luftlinie).