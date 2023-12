Kurzbahn-EM: Braunschweig verpasst dritte deutsche Medaille

Anzeige

Ole Braunschweig hat bei der Kurzbahn-EM in Rumänien die dritte Medaille für die deutschen Schwimmer verpasst. Der Berliner musste sich im Finale über 100 m Rücken in 50,40 Sekunden mit dem sechsten Platz zufrieden geben. Am Mittwoch hatte der 26-Jährige über die halbe Distanz Silber gewonnen.

Auch sein Vereinskollege Ramon Klenz, vor vier Jahren Vize-Europameister, schwamm als Vierter über 200 m Schmetterling in 1:52,47 Minuten am Podest vorbei. Ihr zweites EM-Gold fest im Visier hat dagegen Angelina Köhler. Die WM-Fünfte, die am Donnerstag etwas überraschend auf ihrer Nebenstrecke 200 m Schmetterling den Titel geholt hatte, zog in deutscher Rekordzeit von 55,76 Sekunden als Halbfinalschnellste in den Endlauf über 100 m am Samstag ein. Die 23-Jährige blieb 44 Hundertstel unter ihrer Bestmarke bei der Kurzbahn-WM im vergangenen Jahr.

Auf dem Weg zur WM in Doha (2. bis 18. Februar) und den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte unter anderem die Magdeburger Trainingsgruppe um Olympiasieger Florian Wellbrock auf den Start im 25-m-Becken im Bukarester Vorort Otopeni verzichtet.