Kurzbahn-EM: Deutsche Lagenstaffel um Köhler ohne Medaille

Schwimmerin Angelina Köhler hat zum Abschluss der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni eine weitere Medaille knapp verpasst. Die 23-Jährige von der SG Neukölln kam am Sonntag mit der gemischten 4x50-m-Lagenstaffel im Finale in 1:38,54 Minuten auf Platz fünf. Der Rückstand auf die Niederlande (1:37,86) auf dem Bronzerang betrug 0,68 Sekunden. Gold sicherte sich Italien (1:36,58) vor Frankreich (1:37,14).

Nach Platz drei in der Qualifikation lagen Köhler, Ole Braunschweig, Ramon Klenz und Jessica Felsner nach der Hälfte des Rennens noch auf Medaillenkurs. Dann aber zog die Konkurrenz vorbei.

Köhler hatte am vergangenen Donnerstag über 200 m Schmetterling Gold gewonnen, am Samstag sicherte sie sich zudem Silber über 100 m Schmetterling. Insgesamt holte das Team des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) in Rumänien drei Medaillen. Ole Braunschweig hatte am Mittwoch mit Platz zwei über 50 m Rücken den Anfang gemacht.