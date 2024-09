Kurzbahn-Weltrekord für Doppel-Olympiasiegerin McKeown

Die australische Schwimmerin Kaylee McKeown hat wenige Wochen nach ihrem Doppel-Triumph bei den Olympischen Spielen in Paris einen Kurzbahn-Weltrekord über 100 m Rücken aufgestellt. In 54,56 Sekunden blieb die 23-Jährige bei den Meisterschaften ihres Heimatlandes in Adelaide 33 Hundertstelsekunden unter der bisherigen Bestmarke der Australierin Minna Atherton von 2019. McKeown hält auch den Weltrekord über die doppelte Distanz.