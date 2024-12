Kurzbahn-WM: Gose knackt mit Staffel deutschen Rekord

Die deutsche Freistil-Staffel um Vize-Weltmeisterin Isabel Gose ist bei der Kurzbahn-WM in Budapest mit einem deutschen Rekord in das Finale eingezogen. Über die 4x200 m verbesserten Gose und ihre Teamkolleginnen Julia Mrozinski, Nicole Maier und Nele Schulze am Donnerstagmittag in 7:41,65 Minuten die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2018 (7:46,36) um fast fünf Sekunden.

Mit der viertbesten Zeit der Vorläufe qualifizierten sich die vier DSV-Schwimmerinnen für das Finale am Abend (19.29 Uhr). Gose hatte am Tag zuvor über die 800 m Freistil ebenfalls mit einem deutschen Rekord Silber gewonnen und damit nach Florian Wellbrock (Silber über 1500 m) für die zweite deutsche Medaille in der ungarischen Hauptstadt gesorgt.

Für das Halbfinale über 50 m Rücken (17.57 Uhr) in der Nachmittagssession qualifizierten sich Ole Braunschweig und Marius Kusch.