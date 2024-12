Kurzbahn-WM: Miroslaw zum Abschluss Sechster

Zum Abschluss der Kurzbahn-WM in Budapest hat Rafael Miroslaw eine fünfte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) verpasst. Der 23-Jährige aus Hamburg schlug im Finale über 200 m Freistil beim Sieg des Amerikaners Luke Hobson erneut in Weltrekordzeit als Sechster an, nach 1:41,71 Minuten fehlten zu Bronze 58 Hundertstelsekunden. Alle anderen Deutschen schieden bereits am Sonntagvormittag aus.