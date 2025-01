Langenhan siegt auf Weltmeisterbahn - Loch Zweiter

Rodel-Weltmeister Max Langenhan hat erstmals seit dem Saisonauftakt in Lillehammer Anfang Dezember wieder einen Sieg eingefahren. Der 25-Jährige setzte sich im Eiskanal von Altenberg, in dem er im vergangenen Jahr seinen ersten WM-Titel gefeiert hatte, vor Teamkollege Felix Loch durch. Langenhan rückt in der Gesamtwertung damit wieder nah an den führenden Österreicher Nico Gleirscher heran.

Gleirscher rutschte in Altenberg nach einem groben Fehler im zweiten Durchgang noch vom zweiten auf den fünften Platz ab und ermöglichte so dem Italiener Dominik Fischnaller den Sprung aufs Podest. Langenhan (Friedrichsroda) lag schon nach dem ersten Lauf in Führung und brachte diese am Ende mit 0,23 Sekunden Vorsprung auf Altmeister Loch ins Ziel.

Während Timon Grancagnolo (Chemnitz) als Siebter ebenfalls den Sprung in die Top Ten schaffte, rutschte David Nössler (Schmalkalden) nach einem harten Bandeneinschlag, der ihn beinahe vom Schlitten warf, im zweiten Lauf noch von dem neunten auf den 19. Platz ab.

Die zweimaligen Doppelsitzer-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal fuhren auf Degenhardts Heimbahn derweil die nächste Podestplatzierung ein. Das Duo landete am Morgen hinter den amtierenden Weltmeisterinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte aus Österreich zum vierten Mal in der laufenden Saison auf Rang zwei. Auch in der Gesamtwertung sind Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) damit wieder Zweite hinter Egle/Kipp.

Die beiden Deutschen zogen an den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan und Sophia Kirkby vorbei, die sich in Altenberg den dritten Platz sicherten. Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Ilmenau/Bad Feilnbach) wurden Sechste, Elisa-Marie Storch und Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden) landeten direkt dahinter.