Langenhan vor Triumph - Degenhardt/Rosenthal erstmals vorne

Max Langenhan hat eine Woche nach dem Gewinn seines zweiten WM-Titels beim Rodel-Weltcup in Pyeongchang/Südkorea einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen - seinen zweiten Gesamtweltcuptitel im Einsitzer aber weiter fest im Blick. Der 25-Jährige aus Friedrichroda belegte beim Sieg des Österreichers Wolfgang Kindl nur Platz vier, blieb aber vor seinem ärgsten Verfolger Nico Gleirscher (Österreich). Zu ihrem ersten Saisonsieg rasten dagegen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal im Doppelsitzer.

Vor dem Weltcup-Finale am kommenden Wochenende in Yanqing/China hat Langenhan nun einen komfortablen Vorsprung von 58 Punkten auf Gleirscher und bereits 111 auf Altmeister Felix Loch (Berchtesgaden), die in Pyeongchang die Plätze acht und sechs belegten. Das Podium komplettierten Dominik Fischnaller (Italien) und Kristers Aparjods (Lettland).

Langenhan war im Anschluss "happy", die Bahn von Pyeongchang abhaken zu können, und freute sich auf das Weltcup-Finale: "Ich glaube, das wird eine schöne Woche zum Abschluss. Das ist eine schöne Bahn. Ich denke, da wird es besser aussehen als hier."

Die zweimaligen Weltmeisterinnen Degenhardt/Rosenthal (Altenberg/Winterberg) verwiesen das bisher dominante und frischgebackene Weltmeisterduo Selina Egle/Lara Kipp aus Österreich dank eines starken zweiten Laufs mit Bahnrekord auf Platz zwei. Auch Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Ilmenau/Bad Feilnbach) fuhren als Dritte einen Podestplatz ein.

Bei den Männern verpassten Toni Eggert und Florian Müller ihren zweiten Saisonsieg im Doppelsitzer dagegen hauchzart. Das Duo landete mit nur zwei Tausendstelsekunden Rückstand hinter den siegreichen Österreichern Thomas Steu und Wolfgang Kindl auf Platz zwei. Die Rekordweltcupsieger Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden Dritte und haben damit ihren sechsten Titel im Gesamtweltcup nun unmittelbar vor Augen.

Wendl/Arlt (Berchtesgaden/Königssee) bauten ihren Vorsprung auf Platz zwei, den nun Steu/Kindl belegen, auf komfortable 85 Punkte aus. Die zuvor zweitplatzierten Letten Martins Bots/Roberts Plume stürzten und landeten nur auf Platz 13. Für Hannes Orlamünder und Paul Gubitz (Zella-Mehlis), die sich im kanadischen Whistler vergangene Woche überraschend den WM-Titel gesichert hatten, reichte es in Südkorea hingegen diesmal nur für Rang vier.