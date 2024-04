Langer plant Masters-Teilnahme 2025

Anzeige

Golf-Ikone Bernhard Langer will unbedingt noch einmal beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt dabei sein. Der 66-Jährige plant die Teilnahme am US Masters in Augusta im kommenden Jahr. "Ich möchte mich gebührend von der Masters‑Bühne verabschieden und ein letztes Mal als Spieler die einzigartige Atmosphäre genießen", sagte Langer in seiner Funktion als Mercedes-Benz Markenbotschafter.

Eigentlich hatte der zweimalige Augusta-Sieger (1985 und 1993) in diesem Jahr seinen Abschied vom Masters feiern wollen. Doch eine Achillessehnenverletzung machte Langer, der an der berühmten Magnolia Lane lebenslanges Startrecht genießt, einen Strich durch die Rechnung. 2025 wird er dann in Augusta zum 41. Mal abschlagen.

An seine Golf-Rente denkt Langer ohnehin noch nicht. Nach seiner schweren Verletzung arbeitet er gerade intensiv an seinem Comeback. "Ich fühle mich abgesehen von dem Achillessehnenriss gesund und agil, mir geht es sehr gut", sagte Langer zuletzt der Welt am Sonntag: "Es gibt also keinen Grund aufzuhören."

Anfang Februar hatte sich Langer die Achillessehne gerissen. Erst im Mai oder Juni wird er auf den Golfplatz zurückkehren. Für Anfang Juli (4. bis 7.) plant Langer seinen Start beim Turnier in München-Eichenried.

Neben seinen beiden Masters-Erfolgen kann Langer zahlreiche weitere große Titel vorweisen. Sechsmal gewann er den Ryder Cup, dazu kommen 42 Siege auf der European Tour. Im gehobenen Alter brauche er aber "nichts anderes mehr als die Champions Tour (die Senioren-Tour, Anm. d. Red.)", erklärte Langer.