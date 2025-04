Langer vor Abschied vom Masters: "Sehr emotional"

Golf-Legende Bernhard Langer geht mit großer Vorfreude in sein 41. und letztes Masters in Augusta. Es werde "mit Sicherheit sehr emotional", sagte der 67-Jährige in einem Interview mit Welt am Sonntag: "Meine ganze Familie wird da sein, meine vier Kinder und die vier Enkelkinder. Mein Bruder Erwin reist mit seiner Frau an, viele Freunde aus Deutschland und Amerika werden kommen. Es wird sicher nicht ganz einfach sein, mich komplett aufs Golfen zu konzentrieren, es wird viel abgehen im Kopf."

1985 und 1993 hatte Langer das wohl bedeutendste Turnier der Welt gewinnen können, 2020 schaffte er als bislang ältester Teilnehmer den Cut. Doch sportlich sind die Erwartungen für die am Donnerstag startende Abschiedsvorstellung gedämpft. Es werde "realistisch betrachtet sehr schwer", den Cut nach zwei Turniertagen zu schaffen, sagte Langer: "Ich bin 67 Jahre alt, meine Bälle fliegen jedes Jahr ein bisschen kürzer, dafür wird der Platz aber immer länger."

Für ihn werde es "immer schwieriger, weil es an immer mehr Stellen im Körper zwickt", so Langer weiter. Er werde "fast an jedem Loch ums Par kämpfen, während die Jüngeren auf Birdies hoffen". Dennoch träume er von einer Überraschung. "Eine Sensation ist nie ausgeschlossen", betonte Langer: "Im Golf kann alles passieren. Wenn der Putter glüht und ich gut drauf bin, ist alles möglich."

Gerade weil er sich auf dem legendären Platz an der Magnolia Lane besonders wohlfühlt. "Ich weiß noch genau, wie es war, als ich das erste Mal dort war", erzählte der Anhausener: "Ich war sofort verliebt, obwohl der Platz nicht einfach ist und die Grüns sagenhaft schwer sind. Ich hatte trotzdem das Gefühl: Hier bist du zu Hause, hier kannst du gute Ergebnisse spielen."