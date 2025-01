Langlauf-Staffel im Engadin weit zurück

Ohne die besten Athleten und Athletinnen hat die deutsche Mixed-Staffel beim Skilanglauf-Weltcup im Schweizer Engadin eine Topplatzierung deutlich verfehlt. Nach 4x5 km reichte es für die B-Auswahl des Deutschen Skiverbands auf dem anspruchsvollen Kurs nur zum neunten Platz unter 19 Teams.

Lucas Bögl, Katherine Sauerbrey, Jan Stölben und Anna-Maria Dietze, die als Schlussläuferin noch zwei Plätze gutmachte, lagen im Ziel 1:38,4 Minuten hinter den siegreichen Auswahl Schwedens, die sich vor Norwegen (+19,5 Sekunden) und der Schweiz (+33,0) durchsetzte. Auch die weiteren führenden Nationen hatten ihre besten Läufer und Läuferinnen zum Großteil geschont.

Nicht im Einsatz für Deutschland waren am Freitag die beiden Teamsprint-Olympiasiegerinnen. Katharina Hennig legt im Hinblick auf die WM eine Trainingspause ein, die Weltcup-Gesamtzweite Victoria Carl konzentriert sich in der Schweiz auf die Einzelrennen. Auch Friedrich Moch, der stärkste deutsche Mann, startet nur im Einzel. Am Samstag stehen im Engadin Freistil-Sprints an, am Sonntag Massenstart-Rennen über 20 km im freien Stil.

Es war das einzige Staffel-Rennen im Vorfeld der Weltmeisterschaften in Trondheim (26. Februar bis 9. März). Bei der WM wird keine Mixed-Staffel ausgetragen, stattdessen gibt es wie gewohnt ein Männer- und ein Frauen-Rennen.