Lavillenie sagt WM-Start unter "größtem Bedauern" ab

Stabhochsprung-Olympiasieger Renaud Lavillenie wird bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn nicht an den Start gehen. "Mein Körper erlaubt es mir nicht, unter guten Bedingungen zu springen", teilte der 36-Jährige am Montag bei Instagram mit und fügte an: "Deshalb entscheide ich mich zu meinem größten Bedauern aufzugeben."

Die goldene WM-Medaille fehlt dem ehemaligen Weltrekordhalter noch. Bei Weltmeisterschaften war Lavillenie bislang einmal zu Silber und viermal zu Bronze gesprungen. Der Showdown zwischen dem Olympiasieger von 2012 und Weltrekordhalter Armand Duplantis aus Schweden bleibt damit aus.