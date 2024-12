LawConnect gewinnt Segelregatta Sydney-Hobart

Bei der von zwei Todesfällen überschatteten Segelregatta Sydney-Hobart in Australien hat die LawConnect von Eigner Christian Beck als erste Yacht den Zielhafen erreicht. Die Profi-Crew kürte sich bei schwierigen Wetterbedingungen wie im Vorjahr zum Sieger nach gesegelter Zeit ("Line Honours") und erreichte das Ziel in Tasmanien nach einem Tag, 13 Stunden, 35 Minuten und 13 Sekunden.

Bei der traditionsreichen und anspruchsvollen Hochseeregatta waren in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) zwei Teilnehmer ums Leben gekommen. Ein 55 Jahre altes Crewmitglied der Flying Fish Arctos war von einem Ausleger, einer großen Stange am unteren Ende des Segels, am Kopf getroffen worden. Das 65 Jahre alte Mitglied der Bowline sei derweil von einem Großschot getroffen und quer über das Boot geschleudert worden, hatten die Veranstalter mitgeteilt.

Die Regatta über knapp 1200 km von der Olympiastadt von 2000 zur Hauptstadt der Insel Tasmanien beginnt traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag.