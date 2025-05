Ledecky schwimmt Weltrekord über 800 m

Die neunmalige Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky (USA) hat ihren eigenen Weltrekord über 800 m Freistil gebrochen. Beim Meeting in Fort Lauderdale/Florida, ihrem Comeback nach den Olympischen Spielen von Paris, schlug sie nach 8:04,12 Minuten an, schneller war sie nur bei ihrem Olympiasieg 2016 in Rio gewesen (8:04,79).

Beim TYR Pro Series Meeting schwamm auch Gretchen Walsh Weltrekord. Die 22-Jährige aus den USA unterbot ihre eigene Bestmarke über 100 m Schmetterling gleich zweimal. Zunächst drückte sie die Zeit (55,18 Sekunden) auf 55,09, dann schwamm sie als erste Frau unter 55 Sekunden (54,60). In Paris war Walsh im vergangenen Sommer hinter ihrer Landsfrau Torri Huske zu Olympia-Silber geschwommen.

Ledecky (28) hatte ihrer beeindruckenden Sammlung, die sie 2012 in London als 15-Jährige begonnen hatte, Gold über 800 und 1500 m hinzugefügt. Nach der Pause zeigte sie in Florida, dass sie bereit ist für die Weltmeisterschaften in Singapur (27. Juli bis 3. August). Über 800 m schwamm sie zu ihrem ersten Langbahn-Weltrekord seit 2018, über 1500 m die zweitbeste Zeit der Geschichte (15:24,51).

Die Rekord-Olympionikin ist seit Jahren die dominierende Schwimmerin über beide Langstrecken: Über 800 m hält sie die zehn besten Zeiten, am nächsten kam ihr bislang die Kanadierin Summer McIntosh (8:09,86). Noch überlegener ist Ledecky über 1500 m. Auch hier ist sie Weltrekordhalterin (15:20,48) - mittlerweile hat sie die 22 besten je geschwommenen Zeiten inne. Seit 2010 ist sie auf ihrer Paradestrecke ungeschlagen.