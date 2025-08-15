Lehmann verlässt Swiss-Ski und wird CEO der FIS

Urs Lehmann verlässt den Schweizer Skiverband und wechselt zum Weltverband FIS. Wie Swiss-Ski am Freitag mitteilte, tritt der 56-Jährige von seinem Amt als Co-Präsident zurück und übernimmt ab Ende September den Posten als erster CEO der FIS. Lehmann saß 19 Jahre lang im Präsidium von Swiss-Ski.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Nachdem sich die Zusammenarbeit mit dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt hat, wollen wir die FIS nun mit vereinten Kräften in die Zukunft führen – zusammen mit dem Generalsekretär Michel Vion, dem gesamten FIS-Team und den Mitgliedsverbänden. Ich möchte ein Brückenbauer sein", sagte der Schweizer.

Lehmann und sein Co-Präsident Peter Barandun verbleiben bis zur nächsten ordentlichen Präsidiumssitzung Mitte September an der Spitze von Swiss-Ski, ehe Lehmann Ende des Monats seinen neuen Job antritt. Er wird derweil auch seine Ämter als Präsident des Organisationskomitees der Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Crans-Montana 2027 und als Co-Präsident des für die Schweizer Olympiabewerbung 2038 zuständigen Vereins abgeben.

Lehmann war bis 1997 aktiver Skirennfahrer, 1993 gewann er in Morioka/Japan WM-Gold in der Abfahrt. 2006 war er ins Präsidium von Swiss-Ski gewählt worden, ehe er zwei Jahre später die Nachfolge von Duri Bezzola als Präsident antrat.