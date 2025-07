Leichtathletik-DM 2026 im Bochumer Lohrheidestadion

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften kehren 2026 nach 14 Jahren ins modernisierte Lohrheidestadion nach Bochum-Wattenscheid zurück. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Mittwoch, einen Tag vor Beginn der diesjährigen nationalen Titelkämpfe in Dresden, mit. Als der Termin ist der 24. bis 26. Juli 2026 vorgesehen.

Zuletzt war Bochum-Wattenscheid 2012 DM-Gastgeber gewesen. Das Lohrheidestadion wurde jüngst umfassend saniert und anlässlich der U18- und U20-Meisterschaften im Juli feierlich wiedereröffnet, während der World University Games in Rhein-Ruhr fanden dort jüngst außerdem die Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Die Anlage bietet nun Platz für 16.387 Zuschauer.

"Der Sportpark Lohrheide ist als neuer Leuchtturm der Leichtathletik ein ausgezeichneter Standort für die Deutschen Meisterschaften 2026 und darüber hinaus gemeinsam mit dem TV Wattenscheid 01 und dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen eine zentrale Säule unseres Leistungssports im Herzen des Reviers", sagte der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska.

In diesem Jahr finden die Meisterschaften im neuen Heinz-Steyer-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt statt, die Veranstaltung ist Teil des Multisportevents Finals. Im kommenden Jahr werden die Finals in Hannover ausgetragen.