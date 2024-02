Leichtathletik: Krause stürmt zum 3000-m-Titel

Anzeige

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist mit einer famosen letzten Runde bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig zum Titel über 3000 m gestürmt. Nach ihrer Babypause siegte die 31-Jährige aus Trier in einem taktischen Rennen in 9:06,90 Minuten. Am Sonntag tritt Krause noch über die halbe Distanz an.

"Die Form ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird langsam", sagte sie am Hallenmikrofon: "Es ist ein ganz besonderer Weg zurück. Ich bin sehr stolz auf den Titel."

Über 60 Meter siegten Kevin Kranz (6,61 Sekunden) beziehungsweise Rebekka Haase (beide Wetzlar/7,21). Europameisterin Gina Lückenkemper verzichtet in diesem Jahr auf die Hallensaison, ihr Fokus liegt auf den Freiluft-Highlights mit den Europameisterschaften in Rom und Olympia in Paris.

Der frühere Dreisprung-Europameister Max Heß (Chemnitz) knackte erstmals seit 2021 wieder die 17-Meter-Marke und sicherte sich mit im ersten Versuch gesprungenen 17,03 m souverän seinen achten Meistertitel unter dem Hallendach.

Im Stabhochsprung siegte Oleg Zernikel. Dem Landauer genügten 5,45 m zum Titel. Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) wurde mit identischer Höhe Vierter.