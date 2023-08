Leichtathletik: Lückenkemper und Co. starten beim ISTAF

Anzeige

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) wird zum Saisonfinale beim ISTAF in Berlin antreten. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, werden neben der 100-Meter-Spezialistin unter anderem auch Speerwurf-Europameister Julian Weber (Mainz) und Diskuswerferin Kristin Pudenz (Potsdam) am 3. September beim traditionsreichen Meeting im Olympiastadion dabei sein. Zuvor findet die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) statt.