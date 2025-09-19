Leichtathletik-WM: Abdilaahi scheitert im Vorlauf

Der deutsche Rekordhalter Mohamed Abdilaahi hat bei der Leichtathletik-WM das Finale über 5000 m verpasst. Der 26-Jährige hatte im Vorlauf auf der letzten Runde nichts mehr zuzusetzen und verfehlte als Elfter in 13:44,68 Minuten den zum Einzug in die Entscheidung am Sonntag (12.47 Uhr/MESZ) nötigen achten Platz deutlich. Der frühere deutsche Meister Florian Bremm (Höchstadt/Aisch) schied als 16. (13:31,09) des ersten Vorlaufs aus.

"Das Rennen war sehr unrhythmisch. Ich habe die Taktik eigentlich genauso erfüllt, wie ich sie mitbekommen habe. Dann hat es aber nicht erreicht, weil die anderen am Schluss so stark waren", sagte Abdilaahi in der ARD: "Jetzt heißt es, weiterzuarbeiten, um dann in zwei Jahren das Finale zu erreichen."

Der norwegische Titelverteidiger Jakob Ingebrigtsen, der 2022 und 2023 sowie bei Olympia 2024 triumphiert hatte, hinterließ erneut keinen guten Eindruck, schaffte es aber als Achter in Abdilaahis Rennen ins Finale. Über 1500 m war Ingebrigtsen in Tokio im Vorlauf ausgeschieden.

Abdilaahi hatte im Juni in Monaco den fast drei Jahrzehnte alten deutschen 5000-m-Rekord von Dieter Baumann um 1,07 Sekunden auf 12:53,63 Minuten verbessert. Bei Olympia 2021 in Tokio und bei der WM 2022 war er jeweils im Vorlauf ausgeschieden.