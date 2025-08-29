Leichtathletik-WM: DLV nominiert weitere 49 Sportler

Knapp zwei Wochen vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 49 weitere Starter bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie Zehnkampfstar Leo Neugebauer, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris, 100-Meter-Läufer Owen Ansah und Hochspringerin Christina Honsel. Laut DLV-Mitteilung werden nach aktuellem Stand 77 deutsche Athletinnen und Athleten am Jahreshighlight teilnehmen.

Der formstarke Speerwerfer Julian Weber, der beim Diamond-League-Finale in Zürich zuletzt seine eigene Weltjahresbestleistung verbesserte, Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weitsprung-Star Malaika Mihambo hatten bereits zuvor als Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Titelkämpfe in Japan (13. bis 21. September) festgestanden.

Eventuell könnte sich das deutsche Aufgebot noch einmal vergrößern. Wie der DLV erklärte, könnten einige letzte Startplätze noch vergeben werden, wenn der Weltverband World Athletics die Nachrücker bekannt gibt. Dazu müssen die Abmeldungen der bereits über die Weltrangliste Qualifizierten abgewartet werden.