Leichtathletik-WM: Minoue verpasst Finale über 110 m Hürden

Gregory Minoue hat bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale über 110 m Hürden verpasst. Der 23-Jährige aus Düsseldorf schied am Dienstag mit 13,56 Sekunden im Halbfinale aus. Auch Titelverteidiger und Olympiasieger Grant Holloway (USA/13,52) verpasste den Endlauf am Nachmittag (15.20 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport).

Zuletzt hatten 1999 deutsche Athleten das WM-Finale über 110 m Hürden erreicht. Falk Balzer wurde damals Fünfter, Florian Schwarthoff belegte Rang sieben. Eine Medaille hat bislang noch kein Deutscher in der WM-Geschichte gewonnen. Der zweite DLV-Starter Manuel Mordi (Hamburg) war in Tokio bereits im Vorlauf gescheitert.