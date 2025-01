Leyhe rutscht aus Tournee-Aufgebot - Hoffmann kommt rein

Für den früheren Gesamtdritten Stephan Leyhe ist die Vierschanzentournee vorzeitig beendet. Bundestrainer Stefan Horngacher nahm den Routinier aus Willingen aus dem Aufgebot für die Springen in Innsbruck am Samstag und Bischofshofen am Montag. Für Leyhe rückt Felix Hoffmann ins sechsköpfige deutsche Aufgebot um den Weltcup-Gesamtzweiten Pius Paschke.

"Felix hat das in Garmisch gut gemacht. Und wir haben klar kommuniziert, dass wir nach Leistung aufstellen", sagte Horngacher am Donnerstag im deutschen Teamhotel in Lans/Tirol.

Hoffmann (Goldlauter), der in Garmisch-Partenkirchen über das zusätzliche deutsche Kontingent der nationalen Gruppe angetreten war, hatte am Mittwoch beim zweiten Tourneespringen Platz 25 belegt. Leyhe war als 36. wie schon in Oberstdorf (48.) im ersten Durchgang ausgeschieden.

Der 27 Jahre alte Hoffmann wäre nach der Tournee ohnehin ins Weltcup-Team gerückt, er hatte sich den Startplatz über gute Leistungen im Continental Cup erkämpft. Nach der Vierschanzentournee steht dem DSV-Team ein weiterer Startplatz zur Verfügung. Ob dann Leyhe wieder ins Team kommt oder eventuell Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler ließ Horngacher offen.

Kleines Trostpflaster für Leyhe: Er kann entspannt seinen 33. Geburtstag feiern. Sein Wiegenfest fällt auf den 5. Januar, traditionell der Qualifikationstag in Bischofshofen.