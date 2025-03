Lindvik nach Teamspringen auch im Einzel Favorit

Skispringer Marius Lindvik hat sich mit seinem starken Auftritt im Teamwettkampf in die Favoritenrolle für das Einzel am Samstag geschoben. Mit Norwegen gewann der Weltmeister von der Normalschanze am Donnerstag zwar "nur" Bronze, holte mit 295,1 Punkten aber die meisten Zähler aller Starter.