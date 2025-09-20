Linke geht über 20 km in die Top Ten

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat es bei der Leichtathletik-WM über die 20 km in die Top Ten geschafft - der 36-Jährige kam am Samstag in Tokio beim Triumph von Caio Bonfim nach 1:20:11 Stunden als Zehnter ins Ziel. Leo Köpp (1:20:35/Berlin) landete dahinter auf Rang elf.

Nicht zu schlagen war Bonfim in 1:18:35 Stunden, der Brasilianer holte sich nach jeweils zwei Mal Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen seinen ersten großen Titel. Mit acht Sekunden Rückstand holte Wang Zhaozhao (China) Silber, Dritter wurde Paul McGrath (1:18:45/Spanien.)

Linke war vor zwei Jahren in Budapest Fünfter geworden, doch diesmal war schnell klar, dass er das Tempo an der Spitze nicht mitgehen konnte. Über die 35 km war er 14. geworden.