Lob nach Varfolomeev-Show: "Beste Gymnastin der Welt"

Thomas Gutekunst fiel es nicht schwer, das ohnehin Offensichtliche auszusprechen. "Natürlich überstrahlt Dascha auch dieses Mal die WM", sagte der Sportvorstand des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Sonntag in Rio de Janeiro, "sie hat gezeigt, dass sie die beste Gymnastin der Welt ist." Mit fünf Goldmedaillen wird Darja Varfolomeev von den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio abreisen - damit trug die Olympiasiegerin von 2024 zu einer Bilanz für den DTB bei, "die unsere Erwartungen absolut übertroffen hat", wie Gutekunst sagte.

Vier Einzeltitel gab es allein dank Varfolomeev. Die 18-Jährige siegte am Freitag im Mehrkampf sowie am Sonntag in den Einzelfinals mit dem Ball, den Keulen und dem Band. Zudem gewannen die deutschen Athletinnen erstmals Gold in der Teamwertung, die sich aus den Leistungen im Einzel- und Gruppenmehrkampf zusammensetzt, obendrein holte Anastasia Simakova bei ihrer ersten WM-Teilnahme am Sonntag Bronze im Reifen-Finale.

"Wir haben in Rio eine tolle WM erlebt", bilanzierte Gutekunst, "wir wollen diesen Rückenwind nutzen, um die Rhythmische Sportgymnastik auch in Deutschland weiter bekannt zu machen." Im kommenden Jahr finden die globalen Titelkämpfe in Frankfurt am Main statt - und Gutekunst freut sich schon jetzt auf ein "Fest der Rhythmischen Sportgymnastik".