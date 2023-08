Ludwig/Lippmann und Ehlers/Wickler im EM-Achtelfinale

Anzeige

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien ebenso das Achtelfinale erreicht wie das Männer-Nationalteam Nils Ehlers/Clemens Wickler. Während Ludwig/Lippmann das Achtelfinale erst im Nachsitzen über die Qualifikationsrunde perfekt machten, zogen Ehlers/Wickler durch zwei Siege in der Gruppe direkt ein.

Die Hamburger Ehlers und Wickler, die auf der Donauinsel als einziges deutsches Männerteam im Einsatz sind, starteten am Donnerstag mit einem 2:0 (21:14, 21:11) gegen die Österreicher Timo Hammarberg und Tim Berger in die Gruppenphase und gewannen auch das zweite Spiel am Abend gegen die Niederländer Leon Luini und Yorick de Groot souverän mit 2:0 (21:17, 21:16). Ludwig und Lippmann, ebenfalls aus Hamburg, gewannen in der ersten K.o.-Runde das deutsche Duell mit Leonie Körtzinger/Lea Kunst (Hamburg) 2:1 (21:15, 14:21, 15:8).

Am Mittwoch hatten bereits Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) anders als Ludwig/Lippmann auf direktem Weg das Achtelfinale erreicht. Ausgeschieden sind dagegen Karla Borger und Sandra Ittlinger. Das Duo aus Düsseldorf unterlag am Donnerstagmorgen Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland mit 0:2 (22:24, 15:21).