Ludwig/Lippmann verpassen EM-Finale

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben das Finale der Beachvolleyball-EM in Wien knapp verpasst. Das Duo unterlag im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz mit 1:2 (19:21, 21:19, 14:16). Der Einzug in die Vorschlussrunde ist dennoch der größte Erfolg des deutschen Teams, das erst seit November 2022 zusammenspielt.

Das einzige in Wien vertretene deutsche Männer-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler schied am Samstag ebenfalls aus. Das Team aus Hamburg verlor im Viertelfinale gegen die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig mit 1:2 (26:24, 17:21, 14:16).

Ludwig und Lippmann haben am Nachmittag noch die Chance, die kontinentalen Wettkämpfe mit einer Medaille abzuschließen. Im Spiel um Bronze (16.30 Uhr) trifft das Gespann auf Anouk Verge-Depre/Joana Mäder (Schweiz), die im Halbfinale Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien unterlegen waren.