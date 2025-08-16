Lückenkemper Letzte – Thompson schlägt Lyles

Gina Lückenkemper sucht noch ihre WM-Form. Im 100-m-Finale des Diamond-League-Meetings in Polen enttäuschte die deutsche Sprinterin in 11,25 Sekunden auf Platz neun. Die Siegerin des Rennens war die Olympiadritte Melissa Jefferson-Wooden aus den USA, die nur eine Hundertstelsekunde über der eigenen Weltjahresbestleistung blieb.

Im Vorfeld hatte sich Lückenkemper voller Vorfreude gezeigt, da sie Chorzów aus früheren Meetings in guter Erinnerung habe und deswegen hoffe, "endlich eine richtig schnelle Zeit auf die Bahn zu brennen", sagte die zweimalige Europameisterin vor dem Rennen. Doch das gelang nicht.

Bei den Männern hatte der Olympiazweite Kishane Thompson aus Jamaika zuvor das mit Spannung erwartete Duell mit Paris-Sieger Noah Lyles (USA) für sich entschieden. Der 24-Jährige gewann die 100 m in 9,87 Sekunden, egalisierte damit den Meetingrekord, verpasste aber seine eigene Weltjahresbestzeit (9,75). Lyles kam in 9,90 Sekunden auf Rang zwei. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen seit dem Olympiafinale von 2024, als Lyles Gold nur um fünf Tausendstelsekunden vor Thompson gewonnen hatte.

"Es fühlte sich in Ordnung an. Meine Aufgabe ist es, die Arbeit zu erledigen", sagte Thompson, der das Ergebnis herunterspielte: "Ehrlich gesagt, ich konkurriere mit mir selbst, nichts mit der Konkurrenz."