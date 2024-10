Luitz sagt für Sölden ab

Skirennläufer Stefan Luitz muss seinen Start beim Weltcup-Auftakt in Sölden kurzfristig nun doch absagen. Das gab der 32 Jahre alte Allgäuer auf Instagram bekannt.

Luitz hatte erst vor wenigen Tagen einen knöchernen Ausriss zweier Bänder an der linken Handwurzel erlitten. Er wollte beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher am Sonntag ursprünglich mit einer Schiene antreten.

Nun will er "alles dafür tun, um in Beaver Creek wieder topfit am Start zu stehen", teilte er mit. Dazu stellte er ein Foto, das ihn mit besagter Schiene und enttäuschtem Blick zeigt.

In Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado steht am 8. Dezember der zweite Riesenslalom der Saison auf dem Programm. Luitz feierte dort 2018 seinen bislang einzigen Weltcup-Sieg.