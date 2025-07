Lyles siegt bei Comeback - Duplantis verpasst Weltrekord

Sprintstar Noah Lyles hat bei seinem mit Spannung erwarteten Saisondebüt geglänzt. Der 100-m-Olympiasieger aus den USA gewann beim Diamond-League-Meeting in Monaco die 200 m in 19,88 Sekunden vor Olympiasieger Letsile Tebogo (Botswana/19,97) und unterstrich seine WM-Ambitionen.

Lyles hat seit Monaten mit Fußproblemen zu kämpfen. In diesem Jahr war er nur im April beim "Tom Jones Invitational" in Florida über 400 m gestartet, auch dort machte der Fuß Probleme. Im Stade Louis II war von Schmerzen allerdings nichts zu sehen, mit seinem Sieg meldete er sich auch rechtzeitig vor der WM in Tokio (13. bis 21. September) zurück.

Im Stabhochsprung reichten dem Schweden Armand Duplantis 6,05 m zum Sieg, anschließend scheiterte er dreimal an der Weltrekordhöhe von 6,29 m. Für Bo Kanda Lita Baehre endete der Wettkampf mit einem "Salto nullo", der Düsseldorfer scheiterte dreimal an seiner Einstiegshöhe von 5,47 m.

Erneut nicht zu schlagen war die Niederländerin Femke Bol, die über 400 m Hürden in 51,95 Sekunden einen Meeting-Rekord und gleichzeitig eine Weltjahresbestzeit aufstellte. Die 25-Jährige bleibt damit in diesem Jahr ohne Niederlage. Für weitere Weltjahresbestleistungen sorgten der Kenianer Emmanuel Wanyonyi über 800 m in 1:41,44 Minuten und Hochspringer Woo Sang-hyeok (Südkorea/2,34 m).