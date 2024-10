Lymphdrüsenkrebs: Hintermann verpasst Alpin-Saison

Der Schweizer Skirennfahrer Niels Hintermann wird nach einer Schockdiagnose in der kommenden Weltcupsaison nicht an den Start gehen. Wie der Speed-Spezialist am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Verband Swiss-Ski in Zürich mitteilte, ist er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Der 29-Jährige wird sich daher in den kommenden Monaten in eine ambulante Chemo- und Radiotherapie in einer Schweizer Klinik begeben.