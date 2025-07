Märtens mit Mühe, Schwarz souverän ins 800-m-Finale

Europarekordler Sven Schwarz souverän, Schwimmstar Lukas Märtens mit etwas Mühe: Die deutschen Medaillenhoffnungen über 800 m Freistil haben das WM-Finale in Singapur erreicht. Der Weltjahresbeste Schwarz qualifizierte sich als Vorlaufdritter in 7:43,60 Minuten. Märtens, Olympiasieger und Weltmeister über die halbe Distanz, schlug mit der siebtbesten Zeit an (7:45,54).

"Es war alles nicht so leicht, es haben auch ein paar Konkurrenten zu kämpfen gehabt", sagte Märtens, der über sechs Sekunden über seiner Bestzeit blieb. Mit Blick auf seinen 400-m-Triumph fügte der 23-Jährige an: "Mein Soll ist hier aber erfüllt, deswegen bin ich ganz entspannt."

Schwarz war dagegen "sehr zufrieden", er sei mit Blick auf den Endlauf am Mittwoch (13.02 Uhr MESZ) kontrolliert geschwommen: "Es war ein bisschen anschnuppern, gucken, was die anderen machen. Keiner wollte die Karten so richtig auf den Tisch legen."

Ebenfalls als Dritter zog Melvin Imoudu über 50 m Brust ins Halbfinale ein. Der 26-Jährige, der über die doppelte Distanz überraschend den Endlauf verpasst hatte, überzeugte in 26,74 Sekunden. Lucas Matzerath, am Vorabend Sechster im 100-m-Finale, schied dagegen in 27,25 als 19. aus. Auch für die WM-Debütantin Maya Werner war über 200 m Freistil als 26. in 1:59,40 Minuten schon im Vorlauf Endstation.