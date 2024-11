Märtens und Gose führen deutsches Team bei Kurzbahn-WM an

Olympiasieger Lukas Märtens und die Bronzemedaillengewinnerin Isabel Gose führen das Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Budapest (10. bis 15. Dezember) an. Zum 19-köpfigen Team gehört auch der Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock. Neben den gesetzten Olympia-Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden aufgrund ihrer guten Leistungen in der bisherigen Kurzbahn-Saison auch Nina Sandrine Jazy, Marius Kusch (beide SG Essen) und Martin Wrede (Waspo 98 Hannover) nominiert.

"Wir haben ein schlagkräftiges Team am Start und rechnen uns wieder einiges aus", sagte Sportdirektor Christian Hansmann. Bei der Kurzbahn-WM 2022 in Melbourne hatte das DSV-Team in Abwesenheit der Magdeburger Topgruppe um Kurzbahn-Weltrekordler Wellbrock zwei Bronzemedaillen durch Anna Elendt und Kusch erkämpft. - Das DSV-Team für die Kurzbahn-WM in Budapest:

Frauen: Nicole Maier, Nina Sandrine Jazy (beide Essen), Isabel Gose (Magdeburg), Nina Holt (Mönchengladbach), Julia Mrozinski (Eschborn), Nele Schulze (Berlin)

Männer: Cedric Büssing, Marius Kusch (beide Essen), Ole Braunschweig, Kaii Liam Winkler (beide Berlin), Lukas Märtens, Florian Wellbrock (beide Magdeburg), Sven Schwarz, Martin Wrede (beide Hannover), Melvin Imoudu (Potsdam), Lucas Matzerath (Frankfurt), Rafael Miroslaw (Hamburg), Artem Selin (Wiesbaden), Timo Sorgius (Leipzig)